Жителя Ингушетии привлекли к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции

В результате проведенных мероприятий в одном из домовладений были обнаружены иностранные граждане, пребывающие на территории РФ с различными нарушениями миграционного законодательства: нарушены сроки пребывания в РФ, отсутствовали патенты на право осуществления трудовой деятельности.

По данному факту региональным Пограничным управлением было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, организовавшего незаконное пребывание иностранных граждан на территории республики. В рамках расследования уголовного дела вина гражданина была полностью доказана.

Отмечается, что решением Назрановского районного суда житель Ингушетии признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года условно. Приговор суда вступил в законную силу.

Что касается иностранцев, находившихся на территории России с нарушением миграционного законодательства, то они Магасским районным судом привлечены к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ с принудительным выдворением за пределы России, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Пограничного управления ФСБ по республике.