Жителя Ингушетии уличили в неуплате более 47 млн рублей налогов 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел, ранее проживавший в республике, а после переехавший в Москву мужчина, хранил крупную сумму денег в одном иностранном банке, однако скрывал свой доход. В результате за период с 1 января 2019-го по 31 декабря 2020 года сумма неуплаченного налога превысила 47 млн 90 тыс. рублей.

В действиях гражданина усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК России (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере).

Отмечается, что должник возместил ущерб в полном объеме. Полицией проводится проверка.