Жителя Ярославской области осудят в Ингушетии за оборот 1,3 кг наркотиков

По данным следствия, в сентябре прошлого года обвиняемый незаконно приобрел около 1,3 кг мефедрона для сбыта в республике. Реализовать задуманное не удалось, поскольку фигурант был задержан правоохранителями.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд.

Наркоторговцу вменяются ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России, ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет с лишением права занимать определенные должности со штрафом в размере до 1 млн рублей.