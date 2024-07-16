Жителю Ингушетии незаконно начислили за газ более 250 тыс. рублей 

Прокуратурой Карабулака при проведении проверки после обращения горожанина установлено, что ему с февраля 2020 года по май текущего необоснованно начислена плата за газ на сумму более 258 тыс. рублей.
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства республики, начисление производилось по нормативу, а не по показаниям счетчика.
В целях устранения выявленных нарушений закона городская прокуратура внесла представление гендиректору газовой компании. Произведен перерасчет, задолженность ликвидирована.