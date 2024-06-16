Знаменитый боксер Кевин Джонсон провел мастер-класс для юных ингушских спортсменов

Павел Цороев
Фото:
Федерация бокса РИ

Известный в мире профессионального бокса тяжеловес Кевин Джонсон провел для юных ингушских спортсменов мастер-класс, ребята попробовали повторить коронные удары звезды.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации бокса республики, американец, принявший российское гражданство, рассказал воспитанникам спортивной школы олимпийского резерва в Назрани о том, как добиться успеха.

По словам организаторов события, Кевин Джонсон делился боксерскими секретами и показывал различные удары, ставшие его визитными карточками, был улыбчив и доброжелателен, старался уделить внимание каждому участнику.

Отмечается, что мастер-класс длился около часа, а по его окончании все желающие смогли сфотографироваться со знаменитым боксером.

Бокс