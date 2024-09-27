Адама Ярижева избрали региональным руководителем Российского союза молодежи в Ингушетии

Как информировали газету «Ингушетия» в Минмолтуре республики, Адам Ярижев, ранее занимавший должность общественного представителя РСМ в регионе, зарекомендовал себя как активный и инициативный лидер, способный организовать мероприятия и привлечь молодежь к социальным и культурным проектам. Его назначение стало результатом не только активной работы, но и высокой оценки со стороны руководства РСМ и членов организации.

На пленуме также были вручены благодарственные грамоты участникам, принявшим активное участие в развитии молодежной политики на региональном уровне. Адаму Ярижеву вручили награду за его большой вклад в работу союза, что стало подтверждением его авторитета и уважения среди коллег.

«Мы должны усилить работу, направленную на поддержку инициатив молодежи, создание новых возможностей для самореализации и развития», — отметил Ярижев.

Отмечается, что в настоящее время перед новым руководителем стоят важные задачи: развитие молодежных проектов, поддержка талантливой молодежи и укрепление сотрудничества с разными общественными организациями. Следует ожидать, что под его руководством Российский союз молодежи в Ингушетии станет еще более активным и заметным в социальной жизни региона, а также привлечет внимание к важным вопросам, стоящим перед молодежью республики.