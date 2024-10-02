Археологи в Ингушетии нашли подтверждение старинному обряду посвящения коня умершему 

По его словам, раскопки на территории башенного комплекса Нижний Пуй (Пхьуй) позволили обнаружить ритуальное захоронение жеребенка. Это подтверждает существование погребального обряда, который был описан ингушским этнографом Чахом Ахриевым, но до сих пор не имел археологического подтверждения.

Открытие было сделано специалистами школы мастеров каменщиков-реставраторов «Наследие», гендиректор которой Рамзан Султыгов назвал это настоящим прорывом в изучении погребальных традиций ингушей. Он отметил, что описание данного обряда у Чаха Ахриева до сих пор не имело документального подтверждения. Благодаря кропотливой работе специалистов, получено неопровержимое доказательство существования этой традиции.

Рамзан Султыгов рассказал, что речь идет о ритуальном погребении жеребенка, обнаруженного у задней стены склепа номер один. Животное было захоронено в свернутом положении, головой, ориентированной на юго-восток, что полностью соответствует описанию этнографа.

До XIX века у ингушей был распространен обряд посвящения коня умершему. Считалось, что он поможет усопшему преодолеть трудности в мире ином и «встать на ноги». Родственники устраивали поминки и скачки, победитель которых подводил своего коня к старейшине. Он угощал скакуна пивом, после чего животное считалось посвященным покойному.

Обнаруженный жеребенок, вероятно, был одним из таких посвященных животных. До сих пор археологических подтверждений жертвоприношения животного в рамках этого обряда не находили. Возможно, существовало два варианта ритуала: посвящение живой лошади и жертвоприношение.

Раскопки на территории башенного комплекса продолжаются. Уже обнаружено и задокументировано более 300 артефактов, которые проливают свет на быт и культуру древних ингушей. Ученые уверены, что новые открытия — лишь вопрос времени.