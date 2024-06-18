Биологи обнаружили новые для Ингушетии виды редких растений и животных 

Биологи ингушского государственного университета обнаружили новые виды редких растений, различных насекомых, а также червей, ранее не встречавшихся на территории республики, проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе вуза.
Как рассказал собеседник, исследовательские работы проводились на лесных полянах, в ущельях, у окрестностей гор Сунженского и Джейрахского районов. Ученым удалось выявить такие виды, как мох Grimina hartmanii Schimp, колокольчик молочноцветковый (Campanula lactiflora), жуки-долгоносики рода Otiorhynchus Germ. из подрода Pliadonus Rtt. (Coleoptera, Curculionidae) и два вида червей класса нематоды — Crenosoma vulpis и Crenosoma petrowi.
Собранные образцы уже переданы в природоохранное ведомство по региону для дальнейшего внесения в Красную книгу Ингушетии.
«Данные находки станут основой для объемной монографии. Кроме того, биологи продолжат реализовывать комплекс мероприятий по поиску уникальных видов флоры и фауны на территории субъекта», — отметила декан химико-биологического факультета ингушского госуниверситета Марет Дакиева.
Стоит напомнить, что Красная книга Ингушетии была выпущена в свет в марте 2008 года.