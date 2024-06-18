Биологи обнаружили новые для Ингушетии виды редких растений и животных 

Как рассказал собеседник, исследовательские работы проводились на лесных полянах, в ущельях, у окрестностей гор Сунженского и Джейрахского районов. Ученым удалось выявить такие виды, как мох Grimina hartmanii Schimp, колокольчик молочноцветковый (Campanula lactiflora), жуки-долгоносики рода Otiorhynchus Germ. из подрода Pliadonus Rtt. (Coleoptera, Curculionidae) и два вида червей класса нематоды — Crenosoma vulpis и Crenosoma petrowi.

Собранные образцы уже переданы в природоохранное ведомство по региону для дальнейшего внесения в Красную книгу Ингушетии.

«Данные находки станут основой для объемной монографии. Кроме того, биологи продолжат реализовывать комплекс мероприятий по поиску уникальных видов флоры и фауны на территории субъекта», — отметила декан химико-биологического факультета ингушского госуниверситета Марет Дакиева.

Стоит напомнить, что Красная книга Ингушетии была выпущена в свет в марте 2008 года.