Более 100 детей из Запорожья отдохнут этим летом в горном лагере Ингушетии

«Мы понимаем, как важно для детей, переживших трудности, получить возможность для радости и разгрузки. Именно поэтому министерство труда республики направило приглашение юным гостям на оздоровительный отдых в нашем прекрасном реконструированном лагере «Эрзи», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, с 10 июля начнется летняя смена, полная увлекательных мероприятий, новых знакомств и незабываемых впечатлений.

«Мы сделаем все, чтобы эти каникулы стали для ребят светлым и радостным периодом их жизни», — добавил Глава.

Напомним, в августе прошлого года юные борцы из детско-юношеской спортивной школы города Токмак провели сборы на базе спортивно-тренировочного центра «Мужичи» в республике. Также гости вместе с наставниками посетили горный Джейрахский район, где и находиться лагерь «Эрзи» («Орел»).

Кроме того, Ингушетия регулярно направляет гуманитарную помощь в подшефный район, включая воду, одежду, строительные материалы, а в город Молочанск выехала специализированная бригада из региона для проведения аварийно-восстановительных работ.