Более 57 тыс. жителей Ингушетии проголосовали за объекты благоустройства в 2025 году

Отмечается, что в лидерах города Назрань и Сунжа, где свой выбор сделали 15 778 и 8421 человек соответственно. Менее активны жители Назрановского и Малгобекского районов — там проголосовали 6866 и 5104 человек.

«Голосование за общественные территории и дизайн-проекты благоустройства является отражением желания жителей видеть свой родной город или поселок в более комфортном и красивом виде», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в республике удалось благоустроить уже 240 общественных территорий. Благодаря этому в городах и селах появились новые места отдыха, где каждый день можно увидеть родителей с детьми, молодежь и стариков.



«Я, как и многие жители республики, проголосовал за одну из территорий в городе Сунже. Призываю жителей Ингушетии, которые еще не успели отдать свой голос, присоединиться к этому важному голосованию. Давайте вместе определим приоритетные объекты благоустройства, которые будут воплощены в реальность», — призвал Глава региона.

Напомним, проголосовать до 30 апреля можно на сайте za.gorodsreda.ru, через приложение «Государственные услуги. Решаем вместе» или на волонтерских пунктах в каждом муниципалитете республики.