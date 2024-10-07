Больница на 30 коек отроется в селе Али-Юрт Ингушетии в конце 2025 года 

Это будет уже четвертое медицинское учреждение, возведенное в рамках данного проекта. Планируется, что объект начнет работу в начале декабря будущего года. Помимо этого, региональный Минстрой завершает разработку проектно-сметной документации для строительства фельдшерско-акушерского пункта в предгорном селе Чемульга.

В новой больнице будут оборудованы кабинеты терапевта, хирурга, педиатра, акушера-гинеколога, а также физиотерапевтические кабинеты, рентген, кабинеты функциональной диагностики и многое другое.

Руководитель региона Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что развитие системы здравоохранения и обеспечение жителей республики качественной и доступной медицинской помощью является одной из приоритетных задач для властей Ингушетии. Новая больница в Али-Юрте позволит значительно улучшить медицинское обслуживание не только жителей самого поселения, но и близлежащих населенных пунктов.