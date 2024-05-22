Борец из Ингушетии стал призером международного турнира по греко-римской борьбе

Воспитанник ингушского клуба «Ади Ахмад» Мехди Дзейтов добился успехов на пятом международном турнире по греко-римской борьбе среди юношей «Новая Высота — 2024» памяти Игоря Найвальта.
Как информировали газету «Ингушетия» в региональной федерации спортивной борьбы, состязания «классиков» прошли в Самаре. В город на Волге съехалось более 300 спортсменов из более чем 35 субъектов России и 11 зарубежных стран, таких как Азербайджан, Армения, Таджикистан, Иран, Китай, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и другие.
Мехди Дзейтов выступал в весовой категории до 60 кг, ему вручили серебряную медаль.