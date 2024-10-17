Центр спецсвязи Ингушетии передал продукты для защитников Курской области

Центр специальной связи и информации ФСО России по республике передал Народному фронту продукты длительного хранения, которые в ближайшее время будут отправлены на склад в Курскую область для поддержки защитников Родины.
Как сообщили газете «Ингушетия» в силовых структурах республики, в состав груза вошел широкий ассортимент продуктов, включая консервы (тушеное мясо, овощи, каши, сгущенное молоко), галеты, крекеры, сухари.
«Эти продукты помогут обеспечить бойцов необходимым питанием в непростых полевых условиях», — подчеркнули в центре спецсвязи.