Четыре человека пострадали в автоаварии в Ингушетии

Отмечается, что столкнулись Lada Samara и ВАЗ-2107. Пострадавшие на попутном транспорте доставлены в травматологическое отделение Сунженской центральной районной больницы.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, что также сегодня в Магасе произошло столкновение автомобилей Audi и Honda. Пострадали три ребенка и столько же взрослых. Городской прокуратурой проводится проверка после происшествия.