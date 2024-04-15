Четыре человека пострадали в автоаварии в Ингушетии

Четыре человека пострадали в автоаварии на автодороге «Карабулак — Средние Ачалуки», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону.
Отмечается, что столкнулись Lada Samara и ВАЗ-2107. Пострадавшие на попутном транспорте доставлены в травматологическое отделение Сунженской центральной районной больницы.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, что также сегодня в Магасе произошло столкновение автомобилей Audi и Honda. Пострадали три ребенка и столько же взрослых. Городской прокуратурой проводится проверка после происшествия.