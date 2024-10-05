Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Малгобекском районе Ингушетии 

Напомним, пожароопасность V класса — это высокая степень вероятности возникновения и распространения лесных пожаров на определенной территории, поскольку речь идет о самом высоком уровне опасности. Если возникнет пожар, потушить его будет крайне сложно.

При чрезвычайной пожарной опасности запрещается жечь сухую траву и мусор, разводить костры, проводить на открытом воздухе какие-либо мероприятия и работы с применением открытого огня. Также не стоит заправлять горючим топливный бак машины при работающем двигателе и оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла, которые, фокусируя солнечные лучи, способны сработать как зажигательные линзы.

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей муниципалитета быть внимательными и осторожными.