ЦУР и Газпром упростят для жителей региона решение вопросов газоснабжения

Центр управления регионом активизирует сотрудничество с «Газпром межрегионгаз Назрань» для решения проблем газоснабжения, сообщили газете «Ингушетия» в аналитической организации.
«Руководитель Центра управления регионом РИ Магомед Мальсагов принял участие на встрече с гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» и АО «Газпром газораспределение Назрань» Альбертом Льяновым», — говорится в сообщении.
На встрече обсуждались меры по оперативному решению вопросов, связанных с газоснабжением и газификацией. Особое внимание уделялось созданию личного кабинета компании в системе «Инцидент Менеджмент». Это позволит оперативно обрабатывать обращения граждан через ЦУР Ингушетии.
Руководитель ЦУР Ингушетии Магомед Мальсагов подчеркнул важность соблюдения мер безопасности в сфере газоснабжения: «В первую очередь нам необходимо обеспечить безопасность жителей республики. Отработка обращений, связанных с этой темой, будет нашим приоритетом».