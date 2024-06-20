ЦУР и Газпром упростят для жителей региона решение вопросов газоснабжения

«Руководитель Центра управления регионом РИ Магомед Мальсагов принял участие на встрече с гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» и АО «Газпром газораспределение Назрань» Альбертом Льяновым», — говорится в сообщении.

На встрече обсуждались меры по оперативному решению вопросов, связанных с газоснабжением и газификацией. Особое внимание уделялось созданию личного кабинета компании в системе «Инцидент Менеджмент». Это позволит оперативно обрабатывать обращения граждан через ЦУР Ингушетии.

Руководитель ЦУР Ингушетии Магомед Мальсагов подчеркнул важность соблюдения мер безопасности в сфере газоснабжения: «В первую очередь нам необходимо обеспечить безопасность жителей республики. Отработка обращений, связанных с этой темой, будет нашим приоритетом».