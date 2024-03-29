Дениса Мантурова в Ингушетии заинтересовали национальные ковры и изделия из рыбьей кожи 

По словам Махмуд-Али Калиматова, некоторая продукция вызвала особый интерес вице-премьера — это производство национальных войлочных ковров, изделия из рыбьей кожи, которая обрабатывается по уникальным технологиям и используется в самых неожиданных проектах, кованые изделия и другая сувенирная продукция.

Он также отметил, что состоялась презентация работы прорывного проекта — межрегионального кластера алюминиевой промышленности, который зарегистрирован в Минпромторге.

«В рамках кластера уже зарегистрировано 11 российских компаний. Заключены соглашения с Московской, Воронежской, Рязанской областями, Краснодарским краем и другими регионами. На сегодняшний день, благодаря алюминиевому кластеру, на территории республики организовывается три смежных производства, в частности, завод по производству алюминиевых профилей РИАК и литейный завод РИАЛ», — напомнил Махмуд-Али Калиматов.

Отметим, что Денис Мантуров побывал на заводе по производству полимерных труб и швейном предприятии «4БРА».

«Сегодня мы обсуждали работу полимерного производства, обувного и алюминиевого кластеров. Необходимо выстроить все те меры поддержки, которые мотивировали бы производителей на расширение и последующее развитие, а налоги, полученные в результате их работы, направлялись бы на развитие региона», — цитирует вице-премьера пресс-служба правительства России.