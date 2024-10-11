Деятельность регионального отделения Юнармии оценил Глава Ингушетии

Мадина Богатырева рассказала о том, что отделение выиграло грант на реализацию проекта «Рокот. Ингушетия» в размере 1 млн 473 тыс. рублей.

Инициатива направлена на формирование у молодежи готовности и практической способности к защите Отечества. В рамках ее реализации разработаны и внедрены единообразные современные планы обучения по ряду дисциплин.

Глава республики считает, что «Рокот. Ингушетия» не только способствует развитию физической подготовки и военных знаний, но и формирует чувство ответственности и гражданской позиции у подрастающего поколения.

«Подобные инициативы, на мой взгляд, помогают укрепить связь между молодежью и Вооруженными силами России, а также развивают дух единства и патриотизма в обществе», — сказал он.

Мадина Богатырева также сообщила, что Юнармия организовывает различные благотворительные акции, волонтерские проекты, направленные на помощь нуждающимся и поддержку социальных инициатив.

Основное внимание уделяется участникам СВО и их семьям. «Юные патриоты совместно с людьми старшего возраста вязали носки для наших бойцов, собирали и чистили черемшу для дальнейшей отправки в зону СВО, совместно с представителями Народного фронта плели маскировочные сети, изготавливали блиндажные свечи, писали письма поддержки нашим героям», — отметила руководитель регионального отделения движения.

По ее словам, при проведении весенней призывной кампании ряды ВС России пополнили 8 участников «Юнармии». 17 представителей движения на данный момент находятся в зоне проведения СВО.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что инициативы Юнармии играют важнейшую роль в воспитании молодежи, формировании у них патриотических ценностей и чувства ответственности перед обществом. Он подчеркнул важность продолжения работы в этом направлении.