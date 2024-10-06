Два человека пострадали в автоаварии в Ингушетии

Два человека пострадали при столкновении Lada Granta и Volkswagen в Сунженском районе республики, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МЧС по региону.
ДПТ произошло накануне поздно вечером в сельском поселении Галашки в районе автозаправочной станции «Роснефть».
Пострадавшие на машине скорой помощи доставлены в травматологическое отделение Сунженской центральной районной больницы. Причины и обстоятельства автоаварии устанавливаются.
Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекались сотрудники ПСО «Ингушский».