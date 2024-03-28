Двое бывших судей из Ингушетии подозреваются в получении взятки

По словам источника, задержанных намерены доставить в Москву, где следствие предъявит им обвинение и будет ходатайствовать в суде об их аресте.

Отмечается, что в 2021 году представитель запрещенной в России секты Батал-Хаджи Белхароева предоставил Магомеду Аушеву машино-место стоимостью 600 тыс. рублей, надеясь на то, что в дальнейшем ему может понадобиться помощь судьи.

Некоторое время спустя тот, занимая посты руководителя суда и председателя совета судей, поручил Сергею Бойчуку пересмотреть уголовное дело племянника бизнесмена.

Помимо этого, в 2022 году Магомед Аушев воспрепятствовал осуществлению правосудия, вмешавшись в деятельность Назрановского районного суда, рассматривавшего уголовное дело в отношении этого же предпринимателя, который обвинялся в незаконном хранении взрывчатки.