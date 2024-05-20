Двое иностранцев в Ингушетии получили сроки за попытку сбыть героин 

Отмечается, что осужденные в феврале 2022 года в Москве вступили в преступный сговор с другим лицом посредством обмена сообщениями через мессенджер в сети «Интернет».

Прибыв в столицу Кабардино-Балкарии Нальчик, иностранные граждане по указанию руководителя группы достали из тайника около 40 граммов героина. Они разделили между собой расфасованные в мелкие партии наркотики для их последующего сбыта за денежное вознаграждение через «закладки» в Назрани.

Довести свой преступный умысел до конца злоумышленники не смогли, поскольку 7 марта 2022 года были задержаны правоохранителями с поличным. Фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1.