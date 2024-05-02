Двум сбытчикам наркотиков в Ингушетии ужесточили наказание 

Отмечается, что в апреле 2018 года осужденные в Малгобеке за 8 тыс. рублей сбыли внедренному при проведении ОРМ правоохранителю 3,40 грамма героина. Также в августе того же года при задержании полицейскими одного из них, в его автомобиле было обнаружено 712 граммов тяжелого наркотика, приобретенного в Москве и перевезенного в республику для дальнейшего сбыта.

Ранее решением Малгобекского городского суда фигуранты были приговорены к 6,5 и 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Прокуратура посчитала наказание слишком мягким.

Апелляционная инстанция согласилась с доводами надзорного ведомства. Осужденным назначено наказание в виде 10 лет 3 месяцев и 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.