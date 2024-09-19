Единороссы Ингушетии провели инспекционные мероприятия в селе Сурхахи 

Как информировали газету «Ингушетия» в региональном отделении «ЕР», в населенном пункте по программе «Формирование комфортной городской среды» в текущем году были проведены значительные работы, включая: подсыпку и выравнивание дороги протяженностью 1,5 тыс. метров, а также асфальтирование дорожного покрытия протяженностью 2 250 метров. Кроме того, проведена замена старых светильников на новые светодиодные, а также установлены новые скамейки и урны.

Данные мероприятия направлены на улучшение качества жизни жителей села, обеспечение безопасных и комфортных условий для передвижения и отдыха, а также на повышение эстетической привлекательности населенного пункта.

«Мы продолжаем внимательно следить за реализацией проектов благоустройства и готовы оперативно реагировать на потребности и пожелания местных жителей», — отметил председатель Районного совета депутатов Идрис Экажев, подводя итоги выезда «партдесанта».