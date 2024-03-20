Единороссы Ингушетии проверили качество благоустройства нескольких улиц в Малгобеке

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении «Единой России», благоустроительные работы были проведены в рамках федерального партийного проекта «Городская среда».

«Вместе с депутатами мы проверили состояние дорожного покрытия и освещения на этих улицах. Нареканий у нас нет. Мы проверяем качество и сроки выполнения работ и получаем обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников. Необходимо отметить, что горожане бережно относятся к тому, что уже сделано», — подчеркнул секретарь МО партии Усман Евлоев.

Отмечается, что «Партийный десант» «Единой России» контролирует качество и сроки работ на объектах в рамках Народной программы. Активисты партии на постоянной основе мониторят качество ремонта и строительства школ, детских садов, дорог и других объектов благоустройства.