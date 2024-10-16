Единороссы Ингушетии проверили ход строительства школы в селе Южное

Участники партийного десанта проинспектировали строительство школы на 320 мест в сельском поселении Южное Малгобекского района в рамках реализации Народной программы.
Как информировали газету «Ингушетия» в региональном отделении ЕР, объект планируется сдать в эксплуатацию в декабре нынешнего года.
В инспекционном выезде приняли участие: исполняющий главы администрации Хусейн Арчаков, член местного политсовета Иса Гатиев и депутат районного совета депутатов Заур Картоев.
Готовность будущего общеобразовательного учреждения составляет в настоящее время 90%. Здесь уже завершены работы по возведению трёхэтажного здания, котельной, а также трансформаторной и дизельной подстанций. Помимо этого, установлено ограждение, обустроены спортивные и игровые площадки, подведены коммуникации.
Отмечается, что рабочие в эти дни осуществляют монтаж подвесных потолков, вентиляционной системы и сантехники. Параллельно ведутся малярные работы. На прилегающей территории укладывают брусчатку, отделывают камнем цоколь и высаживают растения. В дальнейшем представители подрядной фирмы займутся сборкой и расстановкой мебели и различного оборудования.
«Открытие новой школы станет весомым шагом в деле разгрузки других учебных заведений и обеспечит каждому ученику доступ к современным образовательным технологиям и комфортным условиям обучающего процесса», — подчеркнул член местного политсовета партии Иса Гатиев.