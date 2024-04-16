Единороссы Ингушетии проверили строительство детсада в Малгобекском районе

«Строительство дошкольного образовательного учреждения стартовало в марте нынешнего года, завершение планируется в конце следующего — объект переходящий», — рассказал газете «Ингушетия» секретарь МО Корейш Гулиев.

Отмечается, что участники «партийного десанта» побеседовали с подрядчиком и ознакомились с объемом запланированных работ.

По словам строителей, в здании будут созданы все условия для детишек. По проекту в нем предусмотрены просторные спальни, игровые комнаты, спортивный зал, столовая, медицинский блок, музыкальный класс и изостудия.

По итогам мониторинга участники мероприятия организовали круглый стол, где обсудили реализацию Народной программы на территории муниципалитета.