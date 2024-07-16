Ингушские единороссы проверили центральную часть улицы Идриса Базоркина в Малгобеке

Как информировали газету «Ингушетия» в региональном отделении партии, благоустройство в центре города ведется в рамках партпроекта «Городская среда». Это очень людное место.

К настоящему времени завершена установка бордюрного камня на всем благоустраиваемом участке. Свежий асфальт уложен на прилегающих к нескольким многоквартирным домам тротуарах. Ранее там была тротуарная плитка, которая с годами обветшала, пришла в негодность. Отмечается, что новые тротуары, в местах, где они уже обустроены, оборудованы пандусами для людей с ограниченными возможностями здоровья.

По словам активистов, перед стартом данных работ, на участке проведена спилка и обрезка старых деревьев. На текущий момент клумбы с черноземом между проезжей частью и тротуарами обрамлены бордюрным камнем. В дальнейшем будет проведено озеленение клумб — высадят траву, цветы, кусты и деревья.

«Особое внимание мы акцентируем на устройство парковочных мест. Также на этом участке уже осуществлены работы по замене газовых коммуникаций. Рабочий процесс идет в соответствии с утвержденным планом, что не может не радовать граждан», — подытожил секретарь местного отделения партии Усман Евлоев.

Участники мониторинга выразили уверенность, что после завершения всех работ улица станет более комфортной и привлекательной для прогулок и отдыха.