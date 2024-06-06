Экс-глава села в Ингушетии подозревается в незаконной выдаче земельного участка

По данным следствия, в 2019 году чиновник при отсутствии правовых оснований выдал выписку из похозяйственной книги о принадлежности местной жительнице на праве постоянного пользования земельного участка, примыкающего к федеральной автодороге Р-217 «Кавказ».

Отмечается, что этими действиями должностного лица бюджету администрации муниципалитета причинен значительный ущерб.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК России. Следствие планирует ходатайствовать перед судом о заключении мужчины под стражу.