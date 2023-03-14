Наш эксперт — главврач ачалукской участковой больницы (АУБ) и резидент продюсерского центра Insight People в Ингушетии по врачебной тематике Мурад Ужахов.

— Мурад, расскажите, каковы последствия полиомиелита?

— Очень ужасны, так как этот вирус поражает нервную систему. Сам вирус вызывает паралич верхних и нижних конечностей, шеи или туловища, нарушение глотания, речи и дыхания, лицевого нерва и головного мозга. Самый распространённый случай — поражение спинного мозга. Редко встретишь, когда ребёнок, который заболел полиомиелитом, до конца выздоровел. Он остаётся либо инвалидом на всю жизнь, либо тяжело передвигается на костылях. А самый тяжёлый исход заболевания — гибель пациента.

— Как вирус попадает в организм?

— Источником инфекции является больной, который может заразить ребёнка воздушно-капельным путём. Также реализуется через водный, пищевой и бытовой пути передачи, то есть через загрязнённые руки, пищу и воду. Нужно акцентировать внимание на гигиене детей, чтоб они тщательно мыли руки с мылом, так как в дошкольных учреждениях и школах они контактируют между собой. Нужно контролировать весь процесс мытья рук, промыть просто водой недостаточно.

— Насколько важно своевременно делать прививку?

— Сегодня мы имеем прекрасную возможность защитить наших детей от полиомиелита и других вирусов. Я считаю, что все обязательно должны воспользоваться этим шансом и дать здоровое будущее нашим детям. Потому что сегодня защитить организм от полиомиелита можно только путём вакцинации, другим способом это сделать не получится.

— Может ли прививка защитить ребёнка от полиомиелита?

— Да, конечно! Но если только ребёнок привит по национальному календарю. Есть национальный календарь, в котором расписано, с каким интервалом и какие прививки должны быть сделаны ребенку. Если ребенок привит по календарю, то сначала он должен быть привит инактивированной вакциной — пентаксим или (ИПВ). И уже завершающая ревакцинация должна быть так называемой живой вакциной (ОПВ — оральная полиомиелитная вакцина). Если ребенок привит именно по национальному календарю и ревакцинация проводилась живой вакциной, то этот ребенок защищен от полиомиелита и может быть в контакте с больным ребенком, который может являться переносчиком вируса.

— Какой график вакцинации против полиомиелита принят в регионе?

— Сегодня на территории Ингушетии проводится дополнительная вакцинация в два тура с интервалом четыре недели в дополнение к плановой вакцинации населения, и направлена на иммунизацию всех детей целевой группы, независимо от ранее проведенных прививок против полиомиелита. Целью кампании является обеспечение высокого уровня популяционного иммунитета против данной инфекции.

— Нужно ли разобщать привитых и непривитых от полиомиелита детей?

— Да, нужно, потому что ребенок, который привит по национальному календарю (3 вакцины) может являться разносчиком этого вируса. Если рядом с ним окажется непривитый ребенок, то он может заболеть этим вирусом. Но если ребенок привит хотя бы 3 раза инактивированной вакциной, то он уже может входить в контакт с ребенком, который привит живой. И этот контакт будет для них безопасным и уже в последующем, когда ребенок пройдет ревакцинацию, они могут спокойно находиться рядом и не заболеть.

— Какую вакцину применяют в Ингушетии? Ходят слухи, что в некоторых больницах страны используют некачественную вакцину.

— На территории Ингушетии одна из вакцин, которая применяется, —пентаксим. Это комбинированная вакцина, которая содержит в своем составе коклюшно-дифтерийно-столбнячную вакцину и инактивированную полиомиелитную вакцину. Эта вакцина позволяет одним уколом иммунизировать ребенка против коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита. Производителем этой вакцины является Франция.

— Какова сегодня ситуация с полиомиелитом в Ингушетии?

— На сегодняшний день в регионе зарегистрированы случаи именно острого вялого паралича. Поэтому совместно с Минздравом и Роспотребнадзором объявили туровую иммунизацию. Туровая иммунизация подразумевает максимальный охват детского населения в максимально короткий промежуток времени, чтобы привить детям коллективный иммунитет. Этим путем мы сможем защитить детей от полиомиелита. Роспотребнадзором были установлены так называемые ловушки в сточных водах Ингушетии, в которых обнаружили полиовирус.

Справочно. По данным регионального Минздрава, на сегодняшний день в Ингушетии порядка 10 случаев заболевания острым вялым параличом. Это один из признаков полиомиелита.

На 13 марта 2023 года в регионе в рамках первого тура дополнительной иммунизации против полиомиелита привито 13 690 детей. Второй тур проведут с 3 по 9 апреля.