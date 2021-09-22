А теперь представьте, каково в этом «театре абсурда», этой лаве лицемерия, негласных и путаных правил, установленных взрослыми для «себя любимых», жить детям-инвалидам? Тем, кого мы стеснительно называем «не такими как все». Как их неокрепшим умам, что называется, не свихнуться, а душам — не ожесточиться? Однако парадокс: именно такие дети способны подсказать нам — взрослым, как не ввергнуть человечество в апокалипсис.

Именно эта мысль меня пронзила во время посещения Республиканского центра дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в г. Магасе, которым руководит Малика Албагачиева — удивительно открытый и честный человек, которому судьба сама указала ее стезю, дорогу в профессию, с которой она не сходит, несмотря на все треволнения, мужественно ею перенесенные, и многочисленные барьеры, преодолевать которые она, кажется, привыкла.

О том, как «особые» дети пытаются овладевать навыками взрослой жизни и как им в этом помогают преподаватели центра, корреспондент газеты «Ингушетия» и беседует с ней.

— Малика Бобуляевна, как давно ваш центр работает и что стало обоснованием для его создания?

— Официально мы открылись в феврале 2011 года на базе школы № 10 в Назрани в тесных, мягко говоря, условиях. С 1 сентября того же года начался учебный процесс по дистанционной модели. А вообще, работать мы начали еще в 2009 году, когда 7 учителей прошли специальную подготовку по дистанционному обучению детей в Москве.

В 2010 году в рамках развития дистанционного образования детей-инвалидов по линии приоритетного национального проекта «Образование» 75 педагогам и 170 детям-инвалидам, нуждающимся в дистанционном образовании, были созданы рабочие места, оснащенные специализированным компьютерным оборудованием с доступом к сети интернет, а также программным обеспечением, предусматривающим дистанционное обучение на дому.

В 2012 году подготовку прошли уже 252 педагога, рабочие места были созданы для 213 детей-инвалидов. С 2013 года центр функционирует в городе Магас, в одном из корпусов школы-лицея, началась реализация интегрированной модели обучения, при которой ученик может совмещать обучение в центре и в школе по месту жительства.

Что касается обоснования при принятии решения создать центр... Думаю, никто не станет спорить с тем, что таким детям необходим особый подход, чтобы плавно «включить» их в обычную жизнь. Наше образование всегда имело особое направление — коррекционное. Для этого готовились специальные кадры, создавались специальные школы. По сути это была изоляция для ребенка с ограниченными возможностями здоровья. И вот теперь мы делаем первые шаги в направлении «включения» и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в обычную жизнь. Да, она сложна для их восприятия. Но главное, чтобы они не чувствовали свою незащищенность от, образно говоря, «жизненных штормов», адекватно воспринимали происходящее вокруг.

— Как проходило становление центра?

— Процесс становления нашего центра как образовательной организации не всегда был простым. Сказывалось отсутствие опыта аналогичной педагогической работы в республике, сложности определения программ для особых детей и наличие технических проблем. В процессе развития центра, формирования профессионального педагогического коллектива и устранения выявляемых проблем нам, к счастью, удалось создать организацию, отвечающую потребностям детей с ограниченными возможностями здоровья и завоевать определенный авторитет и признание в республике.

И здесь отмечу, что на этом пути нам помогали очень многие неравнодушные к данной проблеме люди: и местные власти и меценаты и, конечно же родители, которые порой не верили, что их дети смогут обрести свое достойное место в жизни, реализовать таланты, заложенные в них Всевышним. Помощь Творца и вера в свои силы — вот что нам помогало и до сих пор помогает справляться с ежедневными трудностями.

Кроме того, повысить методическое мастерство и соответствующие профессиональные навыки и компетентности помогло направление педагогов на профильные курсы. Так, в 2015 и в 2016 годах учителя начальных классов прошли курсы по теме «ФГОС для детей с ОВЗ», «ФГОС для детей с умственной отсталостью» (ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт).

С учащимися работают квалифицированные психологи, логопеды, кураторы и педагоги, которые оказывают психолого-педагогическую помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ. Для каждого ученика разработан индивидуальный учебный план с учетом их индивидуальных особенностей, проводятся коррекционно-развивающие занятия для их адаптации к условиям обучения, преодоления препятствий в коммуникации и освоении образовательных программ. Занятия проводятся в индивидуальной, очно-заочной и групповой форме. Следствием успешной работы стали хорошие результаты учащихся в олимпиадах различных уровней, во всероссийских дистанционных олимпиадах и во Всероссийском парамузыкальном фестивале.

Большое внимание уделяется внеурочной деятельности учащихся. На базе центра работают кружковые объединения по интересам. Ежегодно выпускники центра сдают ГИА в форме ЕГЭ и ГВЭ и поступают в вузы и ссузы.

В рамках сетевого взаимодействия мы сотрудничаем с общеобразовательными учреждениями и профтехколледжами республики. На базе лицея г. Сунжа, школы № 5 г. Малгобека и с. п. Алхасты оборудованы по три учебных класса для обучения детей-инвалидов. Методистами центра оказывается помощь школам, внедрившим инклюзивное образование, при разработке индивидуальных учебных планов и адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ с учетом их индивидуальных особенностей и образовательных потребностей.

Кроме того, сотрудниками центра оказывается помощь обучающимся в профориентации. Заключены договора с колледжем сервиса и быта и Ингушским политехническим колледжем на обучение 20 девочек (повар-кондитер, домашняя медсестра) и 12 мальчиков (автодело). На сегодняшний день наш центр, благодаря успешной реализации учебных программ и программ дополнительного образования, готовит детей, способных своими знаниями занять достойное место в жизни.

Хочется подчеркнуть, что задача проектирования особой образовательной среды развивающего типа для детей с ограниченными возможностями здоровья должна быть нацелена не только на собственно образовательные цели, но и на то, чтобы каждый ребенок нашел оптимальный для себя способ успешно адаптироваться в жизни.

Включение в систему образования таких детей посредством дистанционного обучения позволяет не только усовершенствовать и повысить качество образования, но и дает детям-инвалидам возможность виртуального общения, знакомства и обмена мнениями в компьютерной сети, т. е. содействует их интеграции в социум посредством интернет-технологий. Для ребенка с ограниченными возможностями это открывает пути в новый мир, дает возможность реализовать себя и свои потребности, преодолеть свое одиночество.

— Говорят, все дети талантливы. Как вы определяете, к чему ваши подопечные склонны, к какому роду деятельности?

— Действительно, все дети, особенно наши, как говорится, поцелованы Богом. В таких детях раскрываются таланты, подчас даже не поддающиеся человеческой логике.

Интересы детей, способы познания ими мира и сферы самореализации очень различны. Поэтому и потребность в дополнительных услугах достаточно многогранна. С этой целью в центре, как я сказала, организовано кружковое обучение. Кружковая деятельность — форма свободного творчества в том смысле, что ребенок ее выбирает добровольно. К примеру, в центре работает кружок «Волшебная мастерская», куда входит бисероплетение, бумагопластика, волшебная шерсть, аппликация, квиллинг.

А вообще, так хочется рассказать о каждом ребенке отдельно. Например, об Абдул-Малике Гасарове, известной всем нам Аише Ажиговой, мудрым не по годам Магомеде Евлоеве, Рание Мержоеве, Могушковой Амине. Перечисляла бы и перечисляла имена всех.

Самое удивительное — это то, что наши ученики, после завершения вузов приходят к нам в центр в качестве преподавателей и воспитателей. Понятно, что они лучше других знают, как найти к «особым детям» подход, подготовить их к взрослой жизни. Дети-инвалиды более наделены способностями сопереживать чужую боль и радость, они восприимчивы как к добру, так и к злу, поэтому важно, с какой личностью они соприкасаются в своей жизни. Спасибо всем, кто проникается болью наших детишек, жизненной трагедией их родителей.

P. S. Знаете, что меня больше всего удивило, нет — поразило, во время посещения центра? Его теснота. В республике столько «бесполезных» организаций, занимающих просторные (хоть ипподром устраивай, как говорится в ингушской поговорке) помпезные здания, что отсутствие этих «шарашкиных контор», перефразируя героя культового советского фильма, никто бы не заметил. К чему я это — думаю, не стоит объяснять.