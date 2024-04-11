Этнографический музей появится на курорте «Армхи» в горной Ингушетии 

Махмуд-Али Калиматов отметил, что все желающие смогут поближе познакомиться с богатой историей, культурой, традициями народа.

Также при музейном комплексе будет построена смотровая башня, с которой будет открываться вид на горы и уникальные башенные комплексы.

Руководитель субъекта подчеркнул, что сделать регион востребованным туристическим местом — приоритетная задача республиканских властей. «Активно развиваем туристическую отрасль. Нам есть, что показать и чем удивить», — подчеркнул он.

Ранее в интервью ТАСС директор «Армхи» Магомед Евлоев отметил, что проходимость культурного объекта составит 350 посетителей. На территории курорта часто проводятся форумы, развлекательные мероприятия, которые теперь можно будет организовывать более качественно за счет создания такой площадки.