Фонд Микаила Гуцериева завершил реконструкцию очередного кладбища в селе Сурхахи

Как информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики, работы по благоустройству мусульманского фамильного кладбища Дакиевых подошли к концу. Это событие стало настоящим праздником для представителей тейпа.

На кладбище обустроено новое ограждение протяженностью более 900 метров, новые входные ворота, переносной зонт и удобная беседка. На территории кладбища создана и благоустроена парковка, где одновременно могут разместиться около 15 автомобилей. Подъезд к кладбищу также был улучшен: более 300 метров дороги приведены в порядок и заасфальтированы, что значительно облегчает доступ к месту захоронения.

Отмечается, что эти изменения стали возможны благодаря совместным усилиям благотворительного фонда Сафмар Микаила Гуцериева и поддержки Главы Республики Ингушетия Махмуда-Али Калиматова.

Кроме того, на территории кладбища был убран весь растительный мусор и приведен в порядок газон. А чтобы представители тейпа Дакиевых могли сохранять там чистоту и порядок, на территории кладбища имеется инвентарный домик со всеми необходимыми инструментами: лопатами, граблями, вениками, газонокосилками, тачками и многим другим.

Ремонт затронул и молельный дом — заменена кровля, обновлена внутренняя отделка. Как отметил глава администрации с. п. Сурхахи Мустафа Медаров, у них для подобной реконструкции средств банально не хватило бы. Но благодаря своевременной помощи Микаила Гуцериева все это стало возможным.

Напомним, программа реконструкции охватит все кладбища региона, в том числе и православные. Всего планируется обновить свыше 100 мест захоронений на территории всей республики.