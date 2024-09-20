Футболисты ингушского клуба «Ангушт» сыграют очередной матч против нальчикского «Спартака»

Как информировали газету «Ингушетия» в футбольном сообществе республики, в настоящее время спортсмены готовятся к выездному матчу. Игра стартует в 16:00 мск в столице Кабардино-Балкарии на стадионе «Спартак».

Отмечается, что назрановцы находятся на 10-ой строчке турнирной таблицы, нальчане — на две ступени ниже. «Ангушт» опережает соперника на четыре балла.

Напомним, в 2010 году «Спартак-Нальчик» был в первой десятке российской Премьер-лиги.