Футбольное поле построили в селе Южное Ингушетии

«Инициатива по созданию поля принадлежала местным жителям, а администрация села в свою очередь поддержала данную идею. До сегодняшнего дня в Южном не было подобных спортплощадок. Строительство футбольного поля — это еще один шаг к развитию спорта и популяризации здорового образа жизни среди населения. Надеемся, жители, а в особенности представители молодого поколения, будут активно пользоваться появившейся площадкой, тем самым укрепляя свою физическую выносливость», — рассказал собеседник издания.

По его словам, обсудив проект с главой района Абдулхамидом Костоевым, мэрия сельского поселения оказала активистам всю необходимую помощь. Так, например, на выделенном под строительство участке были установлены столбы и осветительная система за счёт бюджетных средств. Помимо этого, подъездная дорога к футбольному полю также обустроена администрацией.

Отмечается, что на данный момент все работы подошли к концу и спортсмены уже начали проводить первые футбольные матчи.