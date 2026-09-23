Гастрономический фестиваль-конкурс пройдёт в Магасе 26 сентября

Представить свою продукцию смогут пчеловоды, фермерские хозяйства, сельхозпроизводители, предприятия общественного питания, индивидуальные предприниматели и домохозяйки. Для участия в конкурсе необходимо подготовить пять видов или категорий мёда, а также два вида халвы — из пшеничной и кукурузной муки.

Конкурсная комиссия оценит качество продукции, использование местного сырья, разнообразие представленных образцов и соблюдение санитарных требований. Для гостей фестиваля будет организована ярмарка-дегустация, где можно будет попробовать продукцию участников.

Победителей определит конкурсная комиссия. Церемония награждения состоится в 15 часов. За первое место в номинации «Лучший ингушский мёд» предусмотрен приз в размере 15 тыс. рублей, за второе — 10 тыс., за третье — 5 тыс. рублей. Победитель в номинации «Лучшая ингушская халва» получит 5 тыс. рублей, обладатели второго и третьего мест — 3 тыс. и 2 тыс. рублей соответственно.

Участие в фестивале бесплатное. Заявки принимаются до 25 сентября по электронной почте stadionmagas@mail. ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 962 642 82 82.