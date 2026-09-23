В селе Экажево Ингушетии собрались сельхозтоваропроизводители и землепользователи

Отмечается, что мероприятие прошло в рамках плана-графика встреч, организованных Министерством сельского хозяйства и продовольствия республики, в целях развития и упорядочения деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы, связанные с ведением сельскохозяйственной деятельности, в том числе: регистрацию ИП и КФХ в налоговом органе; сдачу статистической отчётности; учёт земель в ЕФГИС ЗСН; работу в ФГИС «Зерно» и системе «Семеноводство»; учёт в ФГИС в области ветеринарии; переоформление прав на земельные участки; оплату арендных платежей за землю; взаимодействие с Центром компетенций; вовлечение малых форм хозяйствования в кооперацию.

Представители профильного ведомства предоставили разъяснения по обозначенным темам и ответили на вопросы участников встречи.