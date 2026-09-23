В Ингушетии пресекли продажу оформленных на третьих лиц сим-карт

«Сим-карты, оформленные на третьих лиц, впоследствии использовались при мошенничестве, в результате которого гражданам России был причинён ущерб на сумму более 3 млн рублей», — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы ведомства.

Молодой человек приобретал через торговую площадку Wildberries неактивированные сим-карты, регистрировал их на установочные данные третьих лиц, а затем за денежное вознаграждение передавал неизвестным.

Отмечается, что следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по республике возбудила в отношении молодого человека уголовное дело по ч. 1 ст. 274.4 УК РФ.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности и возможных преступных связей фигуранта.