Юноши из Ингушетии стали триумфаторами всероссийского турнира по боксу

Как информировали газету «Ингушетия» в Федерации бокса региона, спортсмены из республики продемонстрировали высокие результаты, привезя домой три награды соревнований. Особо отличился Абдулах Аушев, который в весе до 60 килограммов одержал победу в пяти поединках, ни разу не уступив соперникам, и заслуженно поднялся на верхнюю ступень пьедестала.

В той же весовой категории серебро досталось Абдуллаху Эльдиеву, а бронзовую медаль в весе до 54 килограммов завоевал Магомед Измайлов. Подготовку спортсменов обеспечивали тренеры Ваха Аушев, Исмаил Лолохоев и Муслим Дакиев.