Глава Ингушетии назвал победу Путина на президентских выборах неоспоримой

«В нынешней президентской гонке участвовали весьма достойные кандидаты, имеющие большой опыт политической и партийной деятельности. От того победа действующего Главы государства кажется еще более грандиозной. За годы своего президентства Владимир Путин не раз демонстрировал нам политическую силу и волю в решении важных для страны вопросов. Нет никаких сомнений в том, что реализация поставленных им целей и задач позволит России стать сверхдержавой», — отметил руководитель субъекта.

Он подчеркнул, что Владимир Путин сумел вернуть стране роль защитницы и справедливого арбитра в международных политических спорах, а также сплотил народы России, что в свою очередь является стратегически важным фактором укрепления государства.

«Хочу поблагодарить каждого избирателя, исполнившего свой гражданский долг. Эти выборы состоялись благодаря вам, дорогие земляки. Их результаты еще раз подтверждают, что народ у нас ответственный и политически грамотный», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Ранее наше издание информировало о том, что после 100% обработки протоколов действующий Президент России Владимир Путин получил в республике 89,61% голосов избирателей. Всего в выборах принимали участие 246 401 избиратель.