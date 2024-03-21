Настоящим волеизъявлением народа назвал Глава Ингушетии выборы Президента России

«Рекордно высокая явка и количество голосов, отданных за Владимира Путина, неопровержимо доказывают, что его избрание главой государства является настоящим волеизъявлением народа России. Даже «коллективный Запад» вынужден признать выборы легитимными, несмотря на острое желание найти повод поставить их под сомнение», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, учитывая политическую ситуацию, которая нагнетается вокруг страны, на Президента России ложится большая ответственность. Смена лидера в таких сложных условиях стала бы еще одним серьезным фактором риска для безопасности и целостности государства.

«Сегодня в мире происходят глобальные политические процессы, которые могут кардинально изменить геополитические структуры мира. Руководить нашей могучей Россией в таких условиях сможет только человек, имеющий огромный опыт внутреннего и внешнего управления страной, человек с железной волей и надежной командой. Владимиром Путиным на многие годы вперед определена стратегия развития государства, и он последовательно и уверенно придерживается этого курса. Уверен, что под его управлением Россия непременно станет самой успешной и влиятельной страной в мире. Мы должны верить и во всем помогать нашему Президенту», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.