Глава Ингушетии поздравил Казбека Кокова с переизбранием на должность руководителя КБР

«В Кабардино-Балкарии прошли выборы Главы региона, в ходе которых большинством голосов депутатов парламента на эту должность избран Казбек Коков. Его кандидатура была представлена Президентом России Владимиром Путиным. Это говорит о высоком доверии главы государства и народных избранников», — написал руководитель субъекта в своем Telegram-канале.

Он отметил, что искренне рад за коллегу и пожелал ему дальнейших успехов на благо жителей КБР.

Напомним, Казбека Коков возглавляет регион с 2018 года. Он член высшего совета «Единой России». Секретарь регионального отделения партии в Кабардино-Балкарии. Входит в состав Государственного совета России.