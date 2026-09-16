Глава Ингушетии поздравил команду «Это Кавказ» с 11-летием проекта ТАСС 

«За этим информационным ресурсом стоит большая работа людей, которые умеют интересно рассказывать о нашем регионе — через его людей, историю, культуру, характер и сегодняшнюю жизнь», — написал Глава республики в своем Telegram-канале.

По его словам, проект стал своей точкой притяжения для тех, кто хочет лучше понимать Кавказ. И особенно важно, что здесь рассказывают не только о крупных событиях, но и замечают то, из чего складывается настоящая жизнь регионов.

«Ингушетия тоже давно стала частью этой истории. Спасибо за внимание к нашей республике, к ее людям, нашей истории, инициативам, достижениям и тем изменениям, которые происходят сегодня», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он пожелал команде информационного портала сохранять свой взгляд, не терять интерес к людям и продолжать открывать Кавказ России честно, профессионально и с уважением к его многообразию, добавив: «Новых историй, сильных героев и больших проектов».