Улица Газдиева в Назрани преображается к 245-летию Назрани

Павел Цороев
Фото:
Администрация г. Назрань

В Назрани ведется масштабное благоустройство одной из ключевых и старинных улиц города — улицы Газдиева, протяженность которой превышает километр. В настоящее время строители сосредоточены на подготовке дорожного основания для последующей укладки свежего асфальта.

Ранее руководство Назрани, во главе с мэром Русланом Оздоевым, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, приняло решение о комплексном преображении улицы. Этот проект предусматривает не только замену дорожного покрытия, но и полную модернизацию инженерных коммуникаций.

Перед началом асфальтирования был выполнен значительный объем работ: заменено свыше 600 метров водопровода, построен новый канализационный коллектор длиной более 1200 метров, а также осуществлены необходимые переподключения. Такой подход позволяет решить не только проблему изношенного дорожного покрытия, но и устранить застарелые инфраструктурные проблемы.

На днях глава города лично проинспектировал ход работ. Он провел встречу с представителями подрядчиков, обсудил дальнейшие шаги и дал ряд указаний. В частности, было поручено обустроить парковочную зону у мечети, чтобы обновленная территория была максимально удобной для всех.

Улица Газдиева занимает особое место в истории Назрани, ведь в прошлом она была центром городской жизни. Поэтому ее реконструкция стала одним из важнейших проектов в год празднования юбилея города.

После завершения подготовки основания, специалисты приступят к укладке нового асфальтового покрытия.

В 2026 году Назрань отмечает 245-летие, и благоустройство улицы Газдиева станет еще одним наглядным свидетельством успешной работы по развитию городской инфраструктуры.
Отмечается, что завершение всех запланированных работ намечено на конец октября 2026 года.

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