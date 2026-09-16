Новое здание санаторно-лесной школы в Ингушетии будет готово до конца года

Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минстроя, современный трёхэтажный комплекс рассчитан на 120 воспитанников и позволит перевести учреждение из предаварийного здания в комфортные и безопасные условия.

«Республиканская санаторно-лесная школа была основана в 1930 году и на протяжении почти века оставалась единственным в Ингушетии санаторным учреждением для детей, нуждающихся в длительном лечении», — напомнил собеседник.

Старое здание школы рассчитано на 72 места и со временем пришло в неудовлетворительное состояние. По поручению руководителя субъекта Махмуда-Али Калиматова объект включили в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий». На строительство нового корпуса направлено более 470 млн рублей, работы начались в январе 2025 года.

Площадь здания составляет почти 5 тыс. кв. м. В комплексе предусмотрены учебные классы, спальные комнаты, спортивный и актовый залы, столовая, медицинский блок, музей и библиотека. Все помещения рассчитаны на организацию учебного процесса, лечения, отдыха и дополнительного развития детей.

Отмечается, что новая школа станет значимым объектом социальной инфраструктуры Сунженского района, обеспечит дополнительные рабочие места и создаст современные условия для обучения и восстановления здоровья детей.