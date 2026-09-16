Медиасеть TV BRICS станет партнером кинофестиваля «Золотая Башня» в Ингушетии

«Инициатива проведения встречи исходила от TV BRICS. С предложением о сотрудничестве к Мадине Дзортовой обратились директор департамента внешних коммуникаций медиасети Елена Бочарова и руководитель отдела по работе со странами Евразийского пространства Ирина Сидорова», — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы ЦТКиКИ республики.

Было предложено организовать в рамках фестиваля специальный показ и учредить приз для одного из участников. Обладатель награды получит возможность представить свою картину в эфире международной медиасети. Кроме того, по итогам «Золотой Башни» на портале TV BRICS планируется публикация материала о фестивале на шести языках: русском, английском, китайском, португальском, испанском и арабском. Информационная поддержка также будет оказана в социальных сетях медиасети.

Мадина Дзортова поддержала данные инициативы. Участники встречи отметили, что сотрудничество позволит расширить международную аудиторию кинофестиваля и открыть для его участников дополнительные возможности продвижения отечественного кинематографа за рубежом.