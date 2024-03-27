Глава Ингушетии поздравил сотрудников национальной гвардии с профессиональным праздником

«Национальная гвардия России занимает важнейшее место в укреплении общественного порядка, обеспечении безопасности нашей страны и ее граждан, — отметил руководитель субъекта в своем обращении.

По его словам, бойцы управления национальной гвардии по республике, продолжая славные традиции своих предшественников, на высоком профессиональном уровне решают сложные задачи по сохранению социальной стабильности, безопасности региона и его жителей.

Они также проявляют мужество и самоотверженность в ходе специальной военной операции на Украине, вносят свой вклад в обеспечение стратегической безопасности страны.

«С первых дней ратной службы они показали героизм и беззаветное служение России. Многие наши парни получили ранения, многие погибли — их имена всегда будут жить в народной памяти. Мы испытываем безмерную скорбь от этих потерь и безгранично гордимся их подвигами, отмеченными высокими государственными наградами», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он выразил военнослужащим искреннюю признательность и благодарность за безупречную службу на благо республики и всей страны, пожелал крепкого здоровья, долголетия и счастья, семейного благополучия, успешного выполнения служебных задач, достойной службы на благо Отечества.

Напомним, День войск национальной гвардии России установлен указом Президента России от 16 января 2017 года.

Общепризнанной датой рождения вооруженных формирований армейского типа, обеспечивающих внутреннюю безопасность России, является 27 марта (по старому стилю) 1811 года, когда указом императора Александра I штатные губернские роты и команды передислоцировались в губернские столицы и из них были сформированы воинские батальоны внутренней стражи.