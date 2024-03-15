Глава молодежного ведомства Ингушетии Адам Мальсагов проголосовал в Назрани

Как сообщили газете «Ингушетия» в молодежном ведомстве региона, недавно назначенный министр не только исполнил свой гражданский долг, но и привел на избирательный участок членов своей семьи.

«Выборы главы государства — это не только повод проявить гражданскую позицию, но и активно влиять на принятие важных решений в нашей стране. Молодежь во все времена была движущей силой общества, и в это время наш голос особенно актуален», — подчеркнул Адам Мальсагов.