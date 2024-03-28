Главная телебашня Ингушетии 2 апреля окрасится цветами символов России и Белоруссии

Как сообщили газете «Ингушетия» в филиале РТРС, телебашня окрасится цветами российского триколора и белорусского флага. Праздничная подсветка будет работать с 19:00 мск 2 апреля до 01:00 мск 3 апреля.

Отмечается, что в акции участвуют башни Братска, Брянска, Великого Новгорода, Казани, Калининграда, Калуги, Костромы, Майкопа, Нальчика, Нижнего Новгорода и других городов.

Напомним, праздник отмечается с 2 апреля 1996 года. Тогда был подписан договор о создании Сообщества Белоруссии и России. Еще через год образовалось Союзное государство.