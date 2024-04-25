Главную площадь Назрани благоустраивают к празднованию Дня Победы 

В преддверии святого праздника Дня Победы в ВОВ в Назрани проводятся ремонтные и санитарные мероприятия на территории аллеи Победы.
Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в настоящее время уже установлен новый рекламный светодиодный LED-экран на территории сквера, благоустроенного в честь празднования 240-летия Назрани.
Отмечается, что готовится к запуску городской фонтан на территории сквера. Привлечен инвестор для ремонта еще двух фонтанов — на территории аллеи Победы и на ул. Набережная (напротив Дворца культуры). Начат косметический ремонт памятника на аллее Победы.
На днях глава Назрани Урусхан Евлоев посетил все указанные территории и поручил в кратчайшие сроки завершить все ремонтные мероприятия.