Главную площадь Назрани благоустраивают к празднованию Дня Победы 

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в настоящее время уже установлен новый рекламный светодиодный LED-экран на территории сквера, благоустроенного в честь празднования 240-летия Назрани.

Отмечается, что готовится к запуску городской фонтан на территории сквера. Привлечен инвестор для ремонта еще двух фонтанов — на территории аллеи Победы и на ул. Набережная (напротив Дворца культуры). Начат косметический ремонт памятника на аллее Победы.

На днях глава Назрани Урусхан Евлоев посетил все указанные территории и поручил в кратчайшие сроки завершить все ремонтные мероприятия.