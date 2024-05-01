Грэпплер из Ингушетии завоевал золото и серебро на турнире в Моздоке

Мухаммад-Амин Костоев выиграл золотую и серебряную медали на межрегиональном турнире по грэпплингу «Halim Tournament 27», проходившем на днях в Моздоке. Об этом корреспонденту газеты «Ингушетия» основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.
Спортсмен продемонстрировал высокое мастерство и силу духа, завоевав золотую медаль в весовой категории до 27 кг и серебряную медаль в категории до 30 кг
«В секции грэпплинга боец тренируется под руководством опытного тренера Азамата Шибилова. Клуб «Гаракх», где обучается Мухаммад-Амин, дает возможность молодым людям проявить свои способности и получить необходимые навыки для успешной спортивной карьеры. Подобные результаты — это упорный труд и многочасовые тренировки», — прокомментировал собеседник издания.